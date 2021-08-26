Журналістка – нардепу: Ви зверхній, я подам на вас до суду "Завтра я обов'язково подам на вас до суду. Наведіть факти – в чому я неправа", - сказала Панченко Чийгозу

10:55, Сьогодні

В ефірі програми «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24» журналістка Діана Панченко пообіцяла подати до суду на народного депутата з фракції «Європейська солідарність» Ахтема Чийгоза через його слова про маніпуляції та втягування України в «русский мир».

Ахтем Чийгоз (звертається до Діани Панченко): Мені легко вам апелювати, відстоювати власну точку зору. Я те, що ви зараз маніпулюєте, як і сотні моїх співвітчизників, співгромадян в Криму, пройшов і проходжу через мою долю. Тому я спокійно кажу – ви, зокрема ви, втягуєте в мою державу руками й ногами, за вуха, в тому числі маніпулюючи та використовуючи слабкості деяких інституцій нашої держави, «русский мир», російську терористичну державу, і хочете піддати небезпеці...

Діана Панченко: Доказ, хоча б один. За це можна подати до суду, і я подам на вас до суду. Ви зараз звинуватили мене в роботі на Кремль, але не навели жодного факту. Завтра я обов'язково подам на вас до суду. Наведіть факти – в чому я неправа.

Ахтем Чийгоз: Я вам сказав, що я особисто, як і багато сотень тисяч моїх співвітчизників і громадян України в Криму, на власній долі зазнав таких маніпуляцій...

Діана Панченко: Які маніпуляції? У чому я маніпулюю? Вам нема чого відповісти.

Ахтем Чийгоз: ...маніпуляції захисту так званого російськомовного населення, при цьому абсолютно ніяких труднощів у росіян в Україні з цим абсолютно ніяких немає. Всі розмовляють досить вільно російською мовою, мають можливість вчитися, але повинні поважати закони цієї держави. Ця держава – Україна.

Діана Панченко: Який ви зверхній. Я подам до суду обов'язково на вас. І ви відповісте за свої дії.

Читайте також: Данілов про санкції РНБО: ми не приймаємо політичних рішень

Нагадаємо, 20 серпня РНБО за пропозицією СБУ запровадила економічні санкції "проти проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях".

Прийнято рішення про запровадження персональних санкцій проти чотирьох фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться проти чотирьох компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду, повідомили в пресслужбі СБУ.