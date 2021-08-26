"Велике будівництво" оновило міст на трасі М-18 між Харківщиною і Дніпропетровщиною Міст довжиною 128 метрів було відновлено вперше за майже 70 років

11:37, Сьогодні

На трасі М-18 Харків – Сімферополь – Алушта - Ялта відкрили рух відновленим мостом через річку Оріль на межі Харківщини та Дніпропетровщини біля міста Перещепине.

Про це повідомляє Укравтодор.

Міст довжиною 128 метрів було відновлено вперше за майже 70 років за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

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«Мостобудівники значно випередили графік робіт. Рух переправою відкрили 22 серпня, тоді як договір передбачав фініш ремонту наприкінці грудня», — зазначається у повідомленні.

На час робіт рух ділянкою траси М-18, де розташований міст, довелося закрити через особливості технології ремонту.

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Мостобудівельникам залишилося ще зробити водовідвідні лотки й пофарбувати ліву частину прогонової споруди та опор. Водночас руху через міст це вже не заважає.

Нагадаємо, що метою програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» декларується комфортний проїзд по Україні різними шляхами.