Анна Степанець та Володимир Полуєв — нові ведучі каналу "Україна 24" Лідер серед новинних каналів підсилює власну команду

12:05, Сьогодні

До зіркової інформаційної команди «Україна 24» долучилися професійні ведучі Володимир Полуєв та Анна Степанець. Нові обличчя інформаційного каналу з’являться 31 серпня у спецефірі «Американський прийом».

«Стати частиною каналу різноманітних думок — це втілення моїх світоглядних орієнтирів. Отримати можливість розбирати разом з глядачами різні погляди й робити це цікаво — не просто стандарт журналістики, а й справжня журналістська радість!», — коментує Анна Степанець.

«Україна 24» як лідер серед новинних каналів підсилює власну команду ведучими, досвід яких дозволяє якнайкраще показувати справжню картину світу та вести дискусію з впливовими опонентами.

«Робота в команді каналу «Україна 24» — це одночасно виклик і привід для гордості. Інформаційна команда є лідером на ринку телебачення. Тут пліч-о-пліч працюють дійсно найкращі. Це означає, що працювати доведеться ще старанніше й результат цієї важливої роботи обов'язково переверне світ українського медіа та виведе його на інший рівень», — розповів Володимир Полуєв.

Ведучі з'являться у кількох форматах у новому інформаційному сезоні «Україна 24». А 31-го серпня глядачі вперше побачать Анну та Володимира у спецефірі «Американський прийом», присвяченому зустрічі президентів США та України.