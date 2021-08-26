В Офіс омбудсмена в Києві кинули коктейль Молотова, з'явилося фото нападника Політолог вважає, що нападник влаштував НП не випадково

16:11, Сьогодні

В Офіс омбудсмена в Києві кинули коктейль Молотова. У мережі з'явилося фото нападника, його затримала поліція.

Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Андрій Миселюк.

"Головне, щоб там не постраждали люди. Я думаю, це не звичайна подія, що він просто так йшов повз з коктейлем Молотова. Звичайно, це не випадково, були якісь мотиви. Але потрібно дочекатися інформацією правоохоронців", — сказав він.

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Фото: Facebook Людмили Денисової



Фото: Facebook Людмили Денисової

Раніше омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що сьогодні о 15:10 в будівлю Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. Ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав.

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисник вже затриманий. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії.