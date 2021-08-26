Провокація і замах на державу - політолог про атаку на Офіс омбудсмена Вадим Карасьов виключає, що спроба підпалу офісу була жестом відчаю людини

16:56, Сьогодні

Коктейль Молотова, кинутий у двері Офісу омбудсмена в центрі Києва, можна назвати провокацією і замахом на державні інститути. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив політолог Вадим Карасьов.

Експерт виключив, що це могло бути жестом відчаю людини, яка кинула коктейль.

"Якщо крик душі - то може бути самоспалення або ще якась така акція. Але не суміш, не коктейль Молотова, це вже провокація", - сказав Карасьов.

Політолог назвав подію атакою на державні інститути й зазначив, що відповідальність за це буде більша, ніж якби була спроба підпалу звичайного будинку.

"Це організовано, потрібно приготувати цю суміш, потрібно її пронести, знайти об'єкт. Це була спрямованість на офіційну державну інстанцію, це ж Офіс уповноваженого з прав людини. Так що це вже і замах на державу, це не просто протест. Це державна власність, це власність українського народу, дякувати Богу, ніхто не постраждав. Це не просто протест, це вже замах на державну інституцію. Це замах на суспільство і державу, а не просто замах на приватну особу, є велика різниця", - сказав Карасьов.

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Раніше в Офіс омбудсмена в Києві кинули коктейль Молотова, в мережі з'явилося фото нападника, його затримала поліція. "Я думаю, це не звичайна подія, що він просто так йшов повз з коктейлем Молотова. Звичайно, це не випадково, були якісь мотиви", - вважає політолог Андрій Миселюк.