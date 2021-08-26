Соцопитування: українці розповіли, звідки беруть інформацію про ліки Українці розповіли, що впливає на їхній вибір лікарських препаратів

18:22, Сьогодні

Більше третини українців отримують інформацію про лікарські засоби в інтернеті, соцмережах, ще третина — від друзів та знайомих. Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

Найбільш розповсюджені джерела інформації про лікарські препарати серед населення міст України – це лікарі (56%), пошук інформації в інтернеті, соціальних мережах (39%), родичі, друзі та знайомі (33%) і провізори та фармацевти в аптеці (29%).

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Факторами, які найбільше впливають на рішення респондентів у виборі лікарських препаратів, є консультація з лікарем (62%), власний досвід (46%), консультація з родичами, друзями, знайомими (29%) та консультація з провізором або фармацевтом в аптеці (27%).

Переважна більшість опитаних приймає лікарські препарати без попередньої консультації з лікарем – 25% роблять це у більшості випадків, а 62% - іноді. Ніколи цього не роблять 8,5% опитаних.

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 25 серпня 2021 року, розмір вибірки – 1001 респондент.

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Раніше повідомлялося, в Україні можуть запровадити мораторій на рекламу ліків у медіа. Експерти вважають, що це є спробою перекласти на рекламу відповідальність за самолікування.

Зокрема, президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій зазначив: "Загроза, якщо говорити про самолікування, лежить у площині отих рецептурних препаратів, яких сьогодні в Україні, на жаль, купується переважна більшість без рецептів. І мені здається, перш ніж говорити про самолікування, спочатку треба навести лад у продажу рецептурних ліків".