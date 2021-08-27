Нова хвиля COVID-19 вже почалася — лікар розповів, чи буде локдаун Андрій Волянський розповів, чому нова хвиля коронавірусу буде м'якшою

11:35, Сьогодні

Нового локдауну в Україні можна буде уникнути. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" заявив лікар-імунолог Андрій Волянський.

"Можливо, вдасться уникнути локдауну завдяки тому, що впродовж весняної хвилі вже значна кількість українців була інфікована та перехворіла. Ми припускаємо, що на сьогодні близько 40% населення України має антитіла, і швидше за все, для них ще одне інфікування не є реальним", — сказав він.

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За словами лікаря, в Україні вже настала нова хвиля захворюваності.

"Хвилі не буде в жовтні або листопаді, вона вже почалася. Вчорашні 66 летальних випадків і понад 2 тисячі нових інфікованих про це красномовно говорять — хвиля вже настала, і найближчим часом буде значне зростання. Але з огляду на вищесказане є шанси, що вона буде м'якшою", — сказав він.

Доповнимо, за даними Центру громадського здоров'я 26 серпня 2021 в Україні зафіксовано 2032 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей — 127, медпрацівників — 46. Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. З початку кампанії проведено всього 8 636 045 щеплень.

Раніше відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров заявив, що Україна повинна бути готовою не тільки до нової хвилі коронавірусу, але і до можливих спалахів інших інфекційних захворювань.

"Мені здається, що погода і новий штам збільшать кількість хворих. Ми, лікарі, завжди розраховуємо на гірший варіант перебігу будь-якої хвороби та готуємося до найгіршого", — сказав він.