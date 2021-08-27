У Києві повідомили про замінування будівлі суду, подробиці від поліції З будівлі суду евакуювали 120 осіб

15:48, Сьогодні

У Києві повідомили про замінування Печерського районного суду. Подробиці розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" речниця поліції Шевченківського району Києва Ганна Зубрєва.

"Повідомлення про мінування будівлі прийшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони передали цю інформацію нам. На місце подій виїхали вибухотехніки, співробітники кінологічної служби та слідчо-оперативна група. Співробітники охорони суду евакуювали з будівлі 120 осіб, зараз проходить перевірка будівлі та прилеглої території. Час перевірки залежить від самої території", — сказала вона.

Листом, в якому повідомлялося про замінування, займуться співробітники кіберполіції, додала Зубрєва.

Нагадаємо, 26 серпня в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. Ніхто зі співробітників і відвідувачів не постраждав.

Зловмисника затримали правоохоронні органи. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії.