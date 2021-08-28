Посилити карантин може майже кожен регіон - експерт про коронавірус в Україні Найбільш критична ситуація - у Чернівецькій області

08:48, Сьогодні

Україна восени може вийти з "зеленої зони" карантину. Через розповсюдження коронавірусу COVID-19 посилити карантин може майже кожен регіон.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Зараз є така ситуація, що практично кожен регіон може перейти на жовтий і помаранчевий рівень. Про червоний ми поки що не говоримо, регіони ще далеко знаходяться від червоного рівня епідемічної небезпеки", - сказав експерт.

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За словами Ганиченка, з усіх регіонів найбільш критична ситуація склалася у Чернівецькій області.

"Там найбільший коефіцієнт виявлення випадків, тобто скільки серед протестованих зразків зараз позитивні. Там можна говорити про поступове погіршення контролю над поширенням захворюваності", - сказав він.

За даними МОЗ, в Україні станом на 27 серпня було зафіксовано 2032 нові випадки COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 838 осіб, зафіксовано 66 летальних випадків.

Голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" відмітив поступове зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби зростає. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання. Якщо подивитись на нинішню динаміку й порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична до тієї кількості випадків, що в нас була влітку 2020 року. Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року ми мали десь 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", - сказав він.