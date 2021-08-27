Освідчився коханій на репетиції параду: деталі історії, що зворушила українців Курсант давно планував освідчитися, і навіть репетирував, щоб зробити це гарно

22:25, Вчора

Парад до Дня Незалежності запам'ятався не лише військовою технікою та авіацією. Всю Україну облетіли кадри, на яких курсант під час репетиції параду стає на коліно та освідчується своїй колезі-віськовій. Стримати сліз не змогла не лише сама дівчина, а й військові та перехожі.

"В один момент світ просто зупинився. Я побачила його, у мене одразу сльози", - розповіла курсантка військового інституту КНУ Катерина Маркевич в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Того дня Катерина приїхала на репетицію параду до Дня Незалежності, знаючи, що її коханий теж тут. Розминаючи ноги перед маршуванням, шукала його очима, але хлопець знайшов її сам. Коли навколо дівчини вишукувалися військові, Валентин із букетом квітів вийшов з натовпу і став на одне коліно.

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Від несподіванки перше, що в той зворушливий момент спало дівчині на думку – затулити обличчя руками.

"Не знаю, чого я так у цей момент зробила. Напевно, думала, що закрию обличчя й він пропаде", - сміється дівчина.

Але Валентин, звісно, нікуди не подівся, тож Катерина розплющила очі й відповіла заповітне "так".

Курсант Національної академії сухопутних військ імені П. Сагайдачного Валентин Садовий каже, що іншої відповіді від Катерини й не очікував.

"Я був упевнений, що вона мені скаже "так". Вона для мене все, бо вона моя опора, підтримка. Кожна зустріч наша, як вперше, тому я їй дякую за підтримку, кохання", - розповів він.

Військовий давно планував освідчитися, але не знав, як зробити це гарно, який обрати день та що говорити. Валентин звернувся по ідеї до курсантів, з якими навчається, а вечорами репетирував. Перед Валентином стояв його колега-військовий, а хлопець, уявляючи, що це його Катерина, промовляв свій текст.

"Ми обдумували, як краще зробити, як зробити ефект несподіванки, щоб у неї просто забракло слів", - сказав Валентин.

Зараз Катерина обирає собі вишиту сукню, а Валентин – сорочку. Більше деталей свого майбутнього весілля пара не розголошує.

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року Україна відзначила 30-ту річницю проголошення незалежності. Цього дня у Києві відбувся масштабний військовий парад. У заході взяли участь тисячі військовослужбовців, бойова техніка й авіація.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" висловив думку, що парад до Дня Незалежності є необхідним заходом на тлі бойових дій на сході.

"Я в принципі противник військових парадів. Я не люблю, коли брязкають зброєю. Особливу огиду в мене викликають паради в Москві на Красній площі. Це паради людей, які хочуть атакувати й проводити агресію. Що стосується України: якби у нас сьогодні було мирне життя, якби в нас не було бойових дій постійних на сході, якби в нас не було анексії Криму та частини Донбасу, я думаю, військовий парад не потрібен був би, напевно, хоча 30 років - це дата серйозна", - сказав він.