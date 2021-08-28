Чиста провокація для США — член ТКГ висловився про загострення на Донбасі Сергій Гармаш вважає, що обстріли пов'язані з візитом Володимира Зеленського до США

20:19, Сьогодні

Чергове загострення на Донбасі — це російська провокація напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" заявив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

"Ми повернулися до перманентного стану конфлікту, коли Росія використовує конфлікт як інструмент, по-перше, тиску на Україну, а по-друге, для геополітичних маніпуляцій. В цьому випадку у зв'язку з майбутньою зустріччю президента Зеленського з президентом Байденом це інструмент геополітичних маніпуляцій, коли Вашингтону дають сигнал, що може бути ще один гострий конфлікт на Донбасі, ще одна поразка американської адміністрації, якщо вона не приборкає, як любить говорити Путін, не примусить Україну до миру. Їх розуміння примусу України до миру — це сісти за стіл переговорів з так званими ДНР/ЛНР, і фактично забрати з Росії відповідальність за все, що відбувається, а після цього Росія керуватиме нами через ці ОРДЛО з особливим статусом", — сказав він.

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За словами Гармаша, Росія хоче переконати США в агресії з боку України.

"Для США зараз дуже невигідний ще один конфлікт, втручатися вони не зацікавлені, а не втручатися, якщо конфлікт буде гострим, не можна, це буде розцінено як ще одна поразка адміністрації Байдена. Три години обстрілу Авдіївки — це чиста провокація, розрахована на те, щоб спровокувати нас на неадекватну відповідь, і потім представити це як агресивність України та вимагати від Байдена приборкати Україну. Потрібно чітко витримувати лінію нашої відповіді, принаймні у найближчі три дні", — сказав він.

Вранці 28 серпня бойовики почали обстрілювати Авдіївку. Окупанти стріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм, повідомили в Штабі ООС. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає, повідомляє про подію СММ ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Всього з початку доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілу поранено троє українських військових.