Рінат Ахметов привітав гірників і донеччан з Днем шахтаря та Днем міста

09:30, Сьогодні

Дорогі друзі! Земляки!



Від щирого серця вітаю вас з Днем шахтаря та Днем міста!



Я виріс у родині шахтаря й точно знаю, що ця професія вимагає безстрашності та самовіддачі, сили духу та витривалості.



Бути шахтарем – це бути людиною, яка готова до небезпечної та складної праці.



Бути шахтарем – це бути вірним товаришем та завжди дотримуватися принципів взаємовиручки.



Кожен з вас – герой, який щодня своєю працею та мужністю змінює світ на краще. Дякую вам за це!



День шахтаря й День міста – свята, які невіддільні одне від одного в нашому краї. Доля мого рідного міста навіки переплетена з шахтарською працею. Збудований на шахтах, створений тими, хто знає ціну праці, я знаю, Донецьк – найкраще місто на землі, і вірю, що мирне життя повернеться до нього, а навколо «Донбас Арени» зацвітуть троянди.



Зі святом вас, дорогі донеччани! З Днем шахтаря і з Днем народження міста!

Здоров'я, миру і добробуту вам та вашим близьким!



З глибокою повагою,

Рінат Ахметов