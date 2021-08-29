Українська діаспора зібрала 20 млн доларів на заповідник "Бабин Яр": озвучено подробиці Президент Світового конгресу українців розраховує, що до перших 20 млн доларів долучаться інші донори

14:52, Сьогодні

Світовий конгрес українців зібрав меценатів з діаспори, готових виділити 20 млн доларів на підтримку проєкту Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", розробленого Інститутом історії України Національної академії наук України.

Подробиці ініціативи розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

"Світовий конгрес українців, який об'єднує 20-мільйонну діаспору в 65 країнах світу, цікавиться меморіалізацією в Україні, це наша спільна історична пам'ять: Голодомор, Революція Гідності, Бабин Яр. Нам важливо, щоб будь-які проєкти, чи то щодо Голодомору, чи Бабиного Яру, були під контролем держави, щоб це були національні проєкти. Кожен проєкт Голокосту у світі є державним, не приватним. І нам було важливо підтримати національний проєкт, ми погодились підтримати його і державний заповідник, щоб вони "отримали руки й ноги". Ми сподіваємось, що до перших 20 млн доларів долучаться й інші донори. Ми як світове українство зібрали кілька ключових меценатів з діаспори, які готові були приєднатися", - зазначив Ґрод.

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За його словами, важливо, щоб було створено наглядову раду, призначену державою.

"Держава повинна контролювати проєкт, призначати експертів, визначати, як має розповідатися ця історія. Тільки українці повинні розповідати свою історію. Ми вважаємо, що держава повинна сформувати правильний комітет, правильну наглядову раду. Темпи проблематичні, попередній президент України створив робочу групу, проєктну комісію, проєкт вже півтора місяця як готовий. Ми працюємо з Інститутом національної пам'яті, щоб удосконалити проєкт, допомогти створити проєктний план. Цей проєкт дуже важливий на світовому рівні, важливо, щоб історія була розказана рівномірно, оскільки вона стосується і євреїв, і українців, й інших", - заявив Ґрод.

Нагадаємо, Світовий конгрес українців заявив про готовність надати понад 20 млн доларів на створення Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" з незалежною радою директорів, призначеною Кабміном України.

У Світовому конгресі українців нагадали, що СКУ зобов’язався підтримувати розвиток ключових національних місць пам’яті у співпраці з Кабінетом міністрів України, як зазначено в Меморандумі про співпрацю, підписаному 10 грудня 2020 року. Зокрема, йдеться про підтримку трьох музеїв: Національного музею Голодомору-геноциду, Національного меморіалу Героям Небесної сотні й Музею Революції гідності, та Національного меморіалу "Бабин Яр".