Іловайськ конкретно показав, що проти українців воюють російські війська - глава СКУ Світове українство долучається до протидії російській дезінформації

15:44, Сьогодні

Україна повинна не дозволяти російській пропаганді представляти війну на Донбасі як громадянську.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Ґрод, коментуючи сьому річницю Іловайської трагедії.

"День захисника і трагедія Іловайська - сумна, але важлива подія. Важливо, щоб світ пам'ятав і знав, що йде російська агресія, і Іловайськ - один з багатьох, на жаль, прикладів, який конкретно показує, що це були російські війська, які воюють проти українців. Ми не можемо дозволити, щоб російська пропаганда розцінювала це як громадянську війну. Важливо, що ми залучаємо світове українство до цього, і протидія російській дезінформації - один з наших пріоритетів", - заявив Ґрод.

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Як відомо, Україна 29 серпня вшановує пам'ять військових, які загинули у боях за Іловайськ.

Бої за Іловайськ між українськими військами та російськими найманцями, яких підтримували регулярні війська РФ, розгорнулися у серпні 2014 року. 18 серпня під час запеклих боїв українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста. Однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч на 29 серпня президент Росії Володимир Путін звернувся до "сил ополчення" із закликом відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військових.

При виході українських військових і добровольців з оточення в так званому "зеленому коридорі" російські війська відкрили вогонь. Офіційно під час боїв за Іловайськ загинуло 366 українських військових, поранено - 429, полонених - 300.