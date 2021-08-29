Росія вторглася напряму, оскільки війна могла скінчитися - ветеран АТО про Іловайськ Учасник боїв за Іловайськ також сказав, хто брав участь в обстрілі колон ЗСУ, що виходили з міста

19:20, Сьогодні

Росія сім років тому пішла на пряме військове вторгнення на Донбасі, оскільки побоювалась, що війна може завершитися.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" учасник боїв за Іловайськ, ветеран АТО на Донбасі Ігор Михайлишин, коментуючи сьому річницю Іловайської трагедії.

"У той час бойовики не брали участь в обстрілі колони, це здійснювалося чисто військовими Російської Федерації. Звичайно, це було вторгнення, тому що росіяни вже бачили, що сил, якими вони маніпулювали місцевим населенням, яке ставало на їхній бік... вже не вистачало. Під час літньої кампанії існувала така думка, що до осені ми можемо завершити війну, і росіяни це чудово розуміли", - заявив він.

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Як зазначив Михайлишин, пряме вторгнення Росії "повністю перервало перемогу наших сил".

"Нам давали ознайомитися зі звітами, які були у 2014 році щодо цієї ситуації. І там була інформація, що в ніч з 23-го на 24-е (серпня - ред.) заходили війська, і доповідали вищому командуванню, що такий рух спостерігається, але в результаті не робилося ніяких дій, щоб якось перешкоджати цьому", - заявив ветеран АТО.

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Як відомо, Україна 29 серпня вшановує пам'ять військових, які загинули у боях за Іловайськ.

Бої за Іловайськ між українськими військами та російськими найманцями, яких підтримували регулярні війська РФ, розгорнулися у серпні 2014 року. 18 серпня під час запеклих боїв українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста. Однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч на 29 серпня президент Росії Володимир Путін звернувся до "сил ополчення" із закликом відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військових.

При виході українських військових і добровольців з оточення в так званому "зеленому коридорі" російські війська відкрили вогонь. Офіційно під час боїв за Іловайськ загинуло 366 українських військових, поранено - 429, полонених - 300.