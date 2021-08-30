Докази потрібно надати — експерт про розсекречення документів щодо Іловайська Олександр Мусієнко вказав на два аспекти розслідування Іловайської трагедії

12:25, Сьогодні

Офіс генпрокурора звернувся до Служби безпеки України, щоб розсекретити 46 томів справи про Іловайську трагедію 2014 року. Всього засекречено за цими подіями 70 томів. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Розсекречувати документи повинен Генеральний штаб. Але коли саме це станеться, поки невідомо.

Чи потрібно розсекречувати документи, розповів в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко..

"Слідство йде вже декілька років, воно починалося за попередньої влади, і зараз триває. І тоді, і зараз прокуратура говорить, що вони не знайшли причинно-наслідкового зв'язку між смертю українських військових і безпосередніми діями командування. Водночас є один цікавий факт, який і прокурори, і слідчі підтримують, що це не спростовує ймовірності певної недбалості або службової недбалості в діях окремих представників командування. Ось що потрібно вивчити. Є два епізоди. Перший — безпосередньо загибель українських військових і добровольців сталася внаслідок вторгнення військ Російської Федерації та обстрілу всупереч домовленостям і нормам міжнародного права і всупереч будь-яким уявленням про людяність. Вони холоднокровно вбили понад 300 українських громадян, за що, я переконаний, їм колись доведеться відповідати. Ми повинні домогтися того, щоб Росія була притягнута до відповідальності", — сказав він.

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За словами експерта, слідству потрібно надати всі необхідні матеріали.

"Тепер що стосується матеріалів, вони стосуються в цілому проведення антитерористичної операції, наскільки я розумію. Доповіді, які давалися командуванню АТО, дані розвідки є державною таємницею. Хто може прийняти таке рішення? Тільки Служба безпеки та військові, якщо вони вважатимуть це за необхідне або якщо їх зобов'яже суд це зробити. Це дуже чутливі питання. Обсяг розсекречених документів теж має значення. Є певне коло людей, у яких є спеціальний допуск. Якщо слідчі вважають, що деякі матеріали потрібно вивчити, такі докази потрібно надати", — сказав він.

Нагадаємо, в кінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськ Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Тоді загинуло 366 українських захисників.

Раніше учасник боїв за Іловайськ, ветеран АТО на Донбасі Ігор Михайлишин розповів, хто брав участь в обстрілі колон ЗСУ, що виходили з міста.

"У той час бойовики не брали участь в обстрілі колони, це здійснювалося чисто військовими Російської Федерації. Звичайно, це було вторгнення, тому що росіяни вже бачили, що сил, якими вони маніпулювали місцевим населенням, яке вставало на їхній бік... вже не вистачало. Під час літньої кампанії існувала така думка, що до осені ми можемо закінчити війну, і росіяни це чудово розуміли", — заявив він.