Спека і дощі: озвучено прогноз погоди в Україні до кінця літа Через негоду в Україні залишились без електрики понад 100 населених пунктів

15:38, Сьогодні

У північних і західних областях України 31 серпня синоптики прогнозують прохолодну погоду зі зливами. Тим часом у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та в Криму ще буде по-літньому спекотно, але й там можливі грози.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", через негоду в Україні в ніч проти 30 серпня 126 міст і сіл залишились без світла.

Грози та буревії найпотужніше пронеслись Київською, Чернігівською та Житомирською областями. Щоб полагодити обірвані дроти й дати світло в оселі, енергетики вже стали до роботи.

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Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років були рекордно теплими:

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відмічаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше. Причому саме аномалій, коли в нас доволі спекотно, стає все більше й більше".