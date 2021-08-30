Масштабна лісова пожежа на Донбасі: в ДСНС розповіли подробиці Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці

18:07, Сьогодні

У Луганській області рятувальники 30 серпня локалізували масштабну лісову пожежу в Сєвєродонецькому районі, постраждалих і загиблих немає.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" речник головного управління ДСНС у Луганській області Андрій Кравченко.

"О 14:30 було оголошено про локалізацію пожежі. Наразі відбувається гасіння напівзотлілої хвойної підстилки. Від ДСНС залучено 4 одиниці техніки та 20 людей особового складу. Також залучені військовослужбовці ЗСУ й одна одиниця техніки від них та від Держлісагентства 3 одиниці техніки й 13 осіб. Загрози розповсюдження пожежі немає, триває ліквідація", - повідомив він.

Читайте також: Туристи в безпеці: експерт розповів про ситуацію з пожежами в Туреччині

За словами представника ДСНС, наразі причина виникнення пожежі невідома, її встановлюють фахівці.

"Постраждалих, травмованих, загиблих на пожежі немає. Щодо господарських споруд або будівель також інформації такої немає. Горіння відбувалося саме в лісовому масиві", - сказав він.

Фото: Facebook Управления ГСЧС в Луганской области

Нагадаємо, що українські рятувальники допомагають боротися з лісовими пожежами не тільки в Україні, а й інших країнах.

Зокрема, в Туреччині в ніч проти 11 серпня українські пожежники ліквідували масштабну пожежу. Чотири екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" виконали операцію з пожежогасіння в районі Дерекьой, що за 15 кілометрів від відомого курорту Бодрум.

Українські вогнеборці скинули понад 250 тонн води. Примітно, що з цим надскладним завданням впоралися без залучення додаткових сил. Унікальна операція проходила вночі в умовах гірської місцевості.