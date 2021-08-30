Потрібна комісія і реєстр — омбудсмен розповіла про труднощі пошуку зниклих на Донбасі Людмила Денісова розповіла, чого не вистачає для ефективної роботи щодо зниклих безвісти

18:54, Сьогодні

Зниклими безвісти за час російської окупації на Донбасі вважаються 258 осіб, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Ситуацію прокоментувала в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Відповідно до закону, який був прийнятий у 2018 році, що визначає правовий статус людей, зниклих безвісти, потрібно, щоб в Україні була створена і працювала комісія з пошуку зниклих безвісти. На жаль, на сьогодні комісія, яку було створено у 2020 році, не запрацювала. Чому? Тому що недостатньо фінансування, і в цілому комісія складається з представників державних органів, але на постійній роботі в ній — лише її голова. Але голова комісії не може робити все сам. Їм потрібно створити секретаріат, а якщо немає грошей в бюджеті, то і секретаріату немає. Друге питання — досі не створено реєстр, який за цим законом мало створити Міністерство юстиції. Зараз Міністерство юстиції вносить проєкти законів, щоб змінити - або в цілому прибрати комісію і віддати повноваження уповноваженому, або зробити якусь нову посаду", — сказала вона.

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За словами Денісової, офіційний список зниклих безвісти може бути неточним.

"Ми завжди спілкуємося з громадськими організаціями, в тому числі на окупованих територіях, отримуємо від них інформацію, перевіряємо її, потім причетні органи перевіряють і вносять до списку. Але все одно це неточна інформація, і якщо хтось знає про будь-яких зниклих, то ми в очікуванні інформації", — сказала вона.

Нагадаємо, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень у МЗС заявили, що за 7 років сотні людей зникли безвісти або були викрадені на тимчасово окупованих Росією територіях України.

"МЗС у черговий раз привертає увагу світової спільноти до долі цих людей і факту причетності російської окупаційної адміністрації до їх зникнення. Росія повинна понести відповідальність за свої агресивні дії та порушення прав людини й звільнити всіх, кого незаконно затримали", — йдеться в повідомленні міністерства.