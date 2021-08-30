В Умані хасиди ледь не зірвали прямий ефір кореспондента "Україна 24": відео У місті напередодні іудейського Нового року панує дуже весела атмосфера

21:31, Сьогодні

Хасиди масово прибувають до Умані, де вони традиційно святкують іудейський Новий рік Рош-га-Шана. До свята менше тижня, а в місті вже понад 10 тисяч прочан. Загалом очікують на прибуття майже 50 тисяч хасидів.

Хасиди ледь не зірвали прямий ефір кореспондента телеканалу "Україна 24" Євгена Назаренка, який перебуває в Умані. Під час включення кореспонденту було важко, тому що прочани активно заважали йому – намагалися влізти в кадр, щось сказати на камеру, сміялися, кричали.

Коментуючи ситуацію в місті, Назаренко зазначив:

"Атмосфера тут дуже весела, але за правопорядком тут стежать дуже багато поліцейських та муніципальна варта Умані. Хочу зазначити, що поліцейські сюди приїхали з різних обласних центрів України, тому поліції тут дуже багато. Також, щоб запобігти коронавірусу і медичним травмам та хворобам, тут розгорнуто багато тимчасових медпунктів, і всі вони безкоштовні, тому що за них заплатив фонд з Ізраїлю".

Кореспондент також розповів, чи варто боятися сплеску захворюваності на коронавірус в Умані через великі скупчення людей. За його словами, хасиди масово не дотримуються маскового режиму. Проте перед прибуттям до України прочани робили тести на коронавірус. Також майже всі вони вакциновані, тому що до цього їх зобов'язує уряд Ізраїлю і уряди інших країн, звідки вони прибувають.