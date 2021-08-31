У Черкасах бабусю заарештували за підозрою в тортурах над онуком: дитина в комі Жінку помістили під варту, свою провину вона заперечує

22:55, Сьогодні

У Черкасах бабусю 7-річного хлопчика заарештували за підозрою у тортурах над онуком. Дитина в комі перебуває в лікарні.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", 31 серпня у Черкасах суд обирав запобіжний захід Вікторії Лясовій – нерідній бабусі тяжко травмованого 7-річного Андрійка, якого днями ушпиталили в критичному стані – виснаженого і зневодненого, з велетенською гематомою на голові, розірваними губами та вухами і частково відсутнім статевим органом.

На суд жінка прийшла зі своїм адвокатом і одразу попросила зробити засідання закритим. Суддя погодився, та рішення суду оголосили публічно – 2 місяці під вартою, як і просила прокуратура. Обвинувачення наголошувало, що підозрювана може втекти від правосуддя, як робила це раніше.

Вікторія Лясова вже була під слідством за грабіж та завдання легких тілесних ушкоджень. У 2019 році її навіть оголосили у розшук.

Кайданки на жінку надягли просто в залі суду. Арешт ані Вікторія, ані її адвокат коментувати не стали.

Проте журналістам жінка заявила, що нібито її нерідний онук травмувався не вдома:

"Він травмувався у місті Черкаси. Що ви хочете?.. Сам ходив, гуляв... Не вдома і не в дворі навіть".

Але поліції жінка напередодні розповіла геть інше – що хлопчик впав із купи цегли у дворі, щонайменше три дні бабуся лікувала його самостійно, і лише коли знепритомнів, викликала швидку.

Лікарі вже тиждень борються за життя Андрія, але кажуть, що дитині дедалі гіршає – "термінальна кома, поліорганна недостатність".

До кінця жовтня Вікторія Лясова перебуватиме у СІЗО. Розслідування триває.