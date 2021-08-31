Гордон звернувся до жителів ОРДЛО: хто "каламутить воду", залишить Донбас за добу Журналіст заявив, що колаборантам "українська армія дасть коридор, яким вони залишать цей край назавжди"

23:39, Вчора

Україна обов'язково поверне окуповані райони Донбасу, а тим, хто "каламутить воду" в ОРДЛО, українська армія дасть лише добу, щоб покинути ці території назавжди.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Донецьк - дуже гарне зелене місто. Які готелі прекрасні. Donbass Palace - який готель, один з найкращих у країні. Який чудовий побудували аеропорт - розбомбила все сволота. Аеропорт був найкращим аеропортом України. Стадіон "Донбас Арена" - найкращий стадіон України. Донецьк - приголомшливе місто. Мені дуже шкода донеччан, хто зараз там живе, тих, хто був змушений виїхати. Там комендантська година і тепер, люди живуть в страху, забиті", - сказав Гордон.

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Журналіст звернувся до жителів Донбасу:

"Я хочу, щоб усі жителі Донецька й Луганська знали, що ми на них чекаємо, ми їх любимо, для нас це громадяни України. І ми обов'язково будемо разом. А ті, хто каламутить воду там сьогодні, з російськими паспортами хто прийшов туди каламутити воду - їм українська армія дасть коридор, яким вони залишать цей край назавжди протягом доби. Єдине, на що вони можуть розраховувати - на коридор і в прямому, і в переносному сенсі".

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Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що українська армія на Донбасі може почати наступ без попередження.

"Про наступальні дії на Донбасі не будуть попереджати ані населення України, ані наших ворогів у Росії. Коли українська армія і верховний головнокомандувач зрозуміють, що настав час, будуть наступальні дії, без попередження", - сказав журналіст.

Також Гордон в ефірі каналу "Україна 24" висловив думку, що масового наступу Росії на Україну восени не станеться, тому що Володимиру Путіну не потрібно, щоб "у Росію йшли труни".