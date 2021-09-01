День знань на Донбасі: першокласників привітали благодійники та хокеїсти "День знань - важлива подія в житті дітей та батьків, і для нас важливо допомогти сім'ям до нього підготуватися", - заявив Колесніков

14:13, Сьогодні

Традиційно в День знань Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб «Донбас» вітають першокласників Донеччини з початком навчального року. Спортсмени та благодійники вже вісім років реалізують соціальну програму, в рамках якої дарують новоспеченим школярам фірмові рюкзаки з канцелярією і солодощами.

Цього року Фонд і клуб привітали 2350 дітей із 60 шкіл Дружківки, Костянтинівки, Торецька, Волновахи, Покровського району, Іллінівської, Гродовської, Удачненської територіальних громад, а також 12 інтернатів Краматорська, Святогорська, Слов'янська, Миколаївки та Олексієво-Дружківки.

1 вересня офіційні делегації відвідали урочисті лінійки та відкриті уроки в навчальних закладах, гравці команди «Молода Гвардія» провели для дітей автограф-сесії, розповіли про спортивні досягнення. Свої вітання школярам Донеччини передав і президент благодійного Фонду Борис Колесніков.

«День знань - важлива подія в житті дітей та батьків, і для нас також важливо допомогти сім'ям до нього підготуватися. Благодійний Фонд і хокейний клуб з 2014 року вітають першокласників Донецького регіону. За цей час рюкзаки з канцелярією і солодощами отримали 20000 дітей! Цього року ми розширили географію соціальної програми і передали рюкзаки першокласникам прифронтових Торецька та Волновахи. Я щиро вітаю з Днем знань всіх школярів і студентів - вони відправляються у велике плавання, яке принесе їм нові знання, блискучі перемоги і, звичайно ж, успіх! А буде успішна наша молодь - буде успішною і Україна! В добру путь!" - сказав Борис Колесніков, президент благодійного Фонду.

У навчальних закладах були раді візитам спортсменів і благодійників, діти готували для них вірші й привітання, а гості, своєю чергою, дарували першокласникам подарунки та незабутні емоції.

«Я - багатодітна мати, у мене п'ятеро дітей, і всі - вже школярі. Скажу чесно: ініціатива дарувати портфелі з наповненням в День знань - колосальна підтримка, особливо для малозабезпечених і багатодітних сімей, як наша. Дуже зручні і красиві рюкзаки, якісна канцелярія - діти з задоволенням ними користуються. Крім того, спілкування з хокеїстами дає свої плоди - діти за їхнім прикладом регулярно роблять зарядку, займаються хокеєм і футболом, виявляють волю до перемоги і мріють про великий спорт. Дякую за такі добрі людяні актуальні проєкти в нашому місті, Фонд і клуб роблять велику і важливу справу», - зазначила Марія Григоренко, багатодітна мати з Костянтинівки.

Нагадаємо, соціальна акція Фонду Бориса Колеснікова і хокейного клубу «Донбас» для першокласників Донеччини стала вже традиційною. Аналогічний благодійний проєкт вони реалізують і в переддень Нового року: для школярів регіону готуються ранки і тематичні відкриті уроки, їм роздають солодкі набори.