Спецоперація в тилу "Талібану": український розвідник розповів, як рятував людей у Кабулі Спецназівці евакуювали з Кабула людей, яким загрожувала смерть від рук талібів

21:40, Вчора

Українські бійці-спецпризначенці в захопленому талібами Афганістані протягом двох тижнів врятували понад 700 людей, зокрема групу канадських військових перекладачів. В умовах постійної стрілянини, вибухів та терактів спецпризначенці доставляли людей до аеропорту Кабула, звідки здійснювалась евакуація.

В ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" безпосередній учасник операції розповів, як українські розвідники діяли в тилу талібів. Олег ховає обличчя за балаклавою. Він вперше розкрив деталі евакуації людей із Афганістану.

"Ми були розбиті на кілька груп. Ми спали десь по дві-три години. Це повний хаос, не має нічого, не працють ніякі інституції, закони не працюють, ніхто нічого не контролює", - розповів спецпризначенець.

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29 серпня українським військовим надійшов наказ – доставити до аеропорту 19 громадян Афганістану – перекладачів, які працювали на канадську армію, та членів їхніх сімей. Складність полягала в тому, що дві спроби евакуації цих людей армійцями США та Канади провалились. Однак українці без вагань погодились.

"Основна проблема була доставити їх до летовища до зовнішнього периметру, їм було дуже тяжко пересуватись містом через те, що багато блокпостів стоїть", - каже Олег.

За його словами, розвідники вирішили йти за перекладачами пішки, заздалегідь визначили найкоротші шляхи та вранці розпочали операцію. Вони йшли у середмістя Кабула повз натовпи озброєних талібів.

"В бій з нами не вступали, спостерігали зі сторони. Якщо б була необхідність використувати зброю – ми б її використували", - розповів він.

Ще одним завданням було організувати афганців для евакуації. Точкою збору визначили ринок у середмісті Кабулу.

"Ми збивали їх через соціальні мережі в групи, визначали там лідерів, які є в цих групах, і направляли до найближчої точки, куди ми можемо підібратись… В нас передова група вийшла вперед, знайшла ці автобуси, які були в оточенні натовпу людей, і друга група вже вийшла їм на допомогу. Взяли в кільце ці автобуси і супроводили їх", - сказав український розвідник.

Українські розвідники впорались із завданням – доставили громадян Афганістану до аеропорту, так урятували їм життя, адже за співпрацю з канадськими військовими їм загрожувала смерть від рук талібів.

"Ми вже втратили надію. Ніхто не хотів за нами йти, але ці хлопці – янголи для нас. В них великі серця, адже ми не українці та не співпрацювали з Україною", - каже колишній канадський військовий перекладач Джавед Гакмал.

За час інтерв'ю Олег багато разів наголошував, що ані він, ані інші українські військові не вважають себе героями. Момент із перекладачами був лише маленьким епізодом їхньої двотижневої щоденної роботи в Афганістані.

"Вони нас називали янголами – це дуже приємно було чути", - зазначив він.

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Додамо, видання The Globe and Mail розповіло, як відбувалася евакуація з Кабула за участю українських військових. Серед евакуйованих був і співробітник видання. Українські військові вийшли в місто Кабул пішки, щоб супроводжувати на аеродром два мікроавтобуси, в яких були перекладачі та їхні сім'ї, всього 19 осіб. Вони оточили та супроводжували машини останні 600 метрів до аеропорту.

Порятунок перекладачів був здійснений вранці у п'ятницю в Кабулі, наступного дня після того, як останній канадський евакуаційний літак залишив Афганістан, і через кілька годин після атаки терориста-смертника біля одних з воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая. Літак з евакуйованими людьми прилетів до Києва.