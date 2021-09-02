Ідея про перейменування України в Україну-Русь небезпечна - Доній Екснардеп пов'язує цю ідею з нездатністю побудувати сучасну державу

14:21, Сьогодні

Ідея про перейменування України в Україну-Русь небезпечна і не має нічого спільного з сучасністю. Таку думку висловив історик, екснардеп Олесь Доній на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, такі ініціативи - результат "відсутності інтелектуальних ресурсів".

"У команди Зеленського був величезний шанс створити власну "центристську ідею". І відсутність інтелектуальних ресурсів призводить до абсурдних ідей перейменування держави Україна на державу Україна - Русь... Ідея небезпечна", - вважає Доній.

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За словами політика, спільна історична спадщина з Росією - це ідеологічний вантаж, хоча від історичної спадщини відмовлятися не потрібно.

"Від історичної спадщини не слід відмовлятися. І Україні слід навчитися дивитися вперед. Спільна історична спадщина з державою-агресорам в період війни - це не стільки культурне підґрунтя, скільки ідеологічний тягар... Русь це частина нашого минулого. Але - не сучасного! Наше сучасне це Україна!" - написав Доній.

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Екснардеп упевнений, що за допомогою таких "небезпечних ідей" не можна будувати державу.

Зазначимо, що радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку сказав, що Україну треба перейменувати, щоб відібрати у Росії право на спадщину Київської Русі. Ця ідея викликала сильний резонанс.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкритикував ідею Арестовича. Він вважає, що Україна історично має право на назву "Русь", однак перейменовувати її в "Русь-Україну" необов'язково. "У нас є своя історія, Росія нехай пишається своєю, і навіть Путін у своїй відомій статті, яка насправді - імперський маніфест, сказав, що було дві Русі в певний момент. Була та Русь і була наша Русь. У нас і так є право на цю Русь, без будь-якого перейменування. І коли хтось каже в дискусіях, що назва "Україна" все-таки вказує на периферію, я говорю: ви що, хворі? Ми асоціюємося з Україною, у нас є прапор, тисячі хлопців загинули за Україну. Невже ми не можемо це цінувати? Навіщо нам неповноцінність? Ця історія і так наша", - сказав Клімкін в ефірі "Україна 24".