Потрібні зовнішні спостерігачі — "слуга народу" про ситуацію на Донбасі Галина Янченко прокоментувала відмову Росії продовжити мандати спостерігачів ОБСЄ

19:37, Сьогодні

Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк". Чи потрібно повертати місію ОБСЄ, розповіла у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Україна має зберігати на тих пунктах пропуску і загалом на лінії розмежування наших партнерів ОБСЄ. Зрештою для того, щоб показувати, хто в цій історії є цивілізованим гравцем, а хто є психованою стороною. В інтересах України, щоб на лінії розмежування були зовнішні спостерігачі, які можуть комунікувати зі світом – що відбувається насправді, є обстріли, немає обстрілів, хто їх ініціює тощо. Україна буде надалі зберігати місію ОБСЄ і всіляко сприяти їй з нашого боку", — сказала вона.

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За повідомленням Штабу ООС, російські окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби 2 вересня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російських окупаційних військ українська сторона повідомила представникам місії ОБСЄ.