На каналі "Україна 24" стартує програма "Правда з Дмитром Співаком" Дмитро Співак та Вікторія Малосвітна шукатимуть відповіді на важливі питання щовівторка

11:01, Сьогодні

"Україна 24" розпочинає новий інформаційний сезон прем’єрою програми "Правда з Дмитром Співаком", ведучою якої стане Вікторія Малосвітна. Новий проєкт виходитиме з 7-го вересня щовівторка о 19:00.

"У світі, який потопає в маніпуляціях й брехні, завжди варто триматися правди, а істину шукати. І ми будемо робити це разом з глядачами: розвінчувати міфи й відрізняти справжні новини від фейків. Українці потребують відвертої розмови. І моя головна ціль у новій програмі — розповісти, що ж насправді відбувається навколо нас. Бо правда ж завжди перемагає", — коментує Дмитро Співак.

"Правда з Дмитром Співаком" — інформаційна програма, у якій Дмитро Співак разом з Вікторією обговорюють теми на злобу дня, шукають відповідь на важливі питання заради єдиної мети — дізнатися, що приховують від нас.

"Правда не завжди буває приємною, інколи вона до болю гірка, часом небезпечна. Її часто намагаються приховати, завуалювавши під реалістичну байку. Та знати правду, якою б вона не була — це право кожного. Наш обов’язок відшукати правду, "Правду Дмитра Співака", — Вікторія Малосвітна.

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Нова програма розділена на кілька рубрик: політичну, соціальну та міжнародну. Унікальність кожного обговорення дозволить глядачеві подивитись на ситуацію з різних сторін та детально розібратися у конкретній проблемі. Адже глядачі проєкту не пасивні спостерігачі, а люди, що прагнуть знати істину.

"Новинна Група Україна розпочинає осінній інформаційний сезон гучною прем'єрою програми зі справжнім лідером думок — Дмитром Співаком. Він говоритиме правду, а правда, як ми всі знаємо, завжди перемагає", — зазначив головний редактор Новинний Групи Україна Юрій Сугак.

Дивіться щовівторка о 19:00 "Правду з Дмитром Співаком" на головному інформаційному каналі країни «Україна 24».