Поганий знак — політексперт висловився про російську бронетехніку в ОРДЛО Геннадій Дубов розповів, про що говорить виявлення техніки на окупованих територіях

13:58, Сьогодні

Спостерігачі від організації з безпеки та співробітництва в Європі помітили на Донбасі танки, гаубиці, зенітні установки та БМП бойовиків. Вони розмістили їх поблизу населених пунктів, в житлових районах і на полігонах. Про це йдеться у звіті Наглядової Моніторингової Місії ОБСЄ. Всього в організації нарахували понад півсотні забороненого Мінськими угодами важкого озброєння.

Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політичний експерт Геннадій Дубов.

"Справа в тому, що вони фіксують. Танки та гаубиці в принципі не заборонені Мінськими домовленостями як явище. Заборонено їх просування до лінії фронту і використання, починаючи, здається, зі 100 мм. І фіксування техніки відбувається в разі порушення. Ми не говоримо, що з 2015 року вся техніка там зникла. За даними української розвідки, в ОРДЛО танків більше, ніж у Німеччині та сусідніх країнах разом узятих. Бронетехніки там було повно, і вона звідти не виводилася. Фіксують її пересування до лінії розмежування на відстань менше, ніж передбачено Мінськими домовленостями. Це поганий знак", — пояснив він.

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За словами Дубова, відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ — це також поганий знак для України.

"Ще поганіший знак — що на прикордонних пунктах знімається моніторингова місія. Ми знаємо, що під час, коли не працювала місія ОБСЄ, туди заходили батальйони тактичних груп регулярних військ Російської Федерації. Насамперед мова йде про серпень 2014 року. Росія не зацікавлена, щоб офіційний орган, який визнають усі сторони конфлікту, фіксував участь їх регулярної армії. Це може бути способом тиску на Україну, оскільки фактично це загроза збільшення сил бойовиків за рахунок цих формувань, і ми пам'ятаємо, чим це закінчилося минулого разу - це Іловайськ і Дебальцеве", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Росія відмовилася продовжити мандат місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк". Нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що Україні потрібні зовнішні спостерігачі.

"В інтересах України, щоб на лінії розмежування були зовнішні спостерігачі, які можуть комунікувати зі світом — що відбувається насправді, є обстріли, немає обстрілів, хто їх ініціює тощо. Україна буде й надалі зберігати місію ОБСЄ та всіляко сприяти їй зі свого боку", — сказала вона.