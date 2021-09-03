18:00, Сьогодні

Перший сезон інформаційно-аналітичної програми "Велика деолігархізація" закривається.

Останню серію "Великої деолігархізації" глядачі каналу "Україна 24" зможуть переглянути 4 вересня о 22:00. На каналі "Україна" програма вийде у понеділок — 6 вересня об 00:10. Політичний серіал завершиться підсумком двомісячного журналістського розслідування про деолігархізацію в Україні.

"Ми змушені констатувати, якщо законопроєкт 5599 неконституційний, то й деолігархізація в Україні виглядає завершеною, а раз так — у програми "Велика деолігархізація" зникає предмет розгляду. Сьогодні стало відомо, що уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова винесла офіційний висновок про невідповідність законопроєкту 5599 конституційним нормам. Регламент Верховної Ради, нагадаємо, вказує, якщо на розгляд парламенту потрапляє законопроєкт, який суперечить положенням Конституції України, то включати його до порядку денного сесії й розглядати на пленарних засіданнях — заборонено. Але з урахуванням, що Верховна Рада вже прийняла цей законопроєкт в першому читанні, омбудсмен Денісова пропонує компромісний вихід — відправити документ на розгляд Венеціанської комісії (Європейська комісія "За демократію через право")", — коментує Дмитро Белянський.