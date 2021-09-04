"Це окрема трагедія": міністр оцінив шкоду від пожежі в костелі в Києві Олександр Ткаченко розповів, в якому стані перебуває історична будівля

15:10, Сьогодні

Внаслідок пожежі в Києві в костелі Святого Миколая серйозної шкоди будівлі не завдано, проте вогонь знищив унікальний орган всередині храму.

Про це повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24". Надзвичайну подію прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко:

"Шкоди самій будівлі не завдано. Всередині так, орган знищено, і це окрема трагедія, тому що органів у країні мало. І ми будемо над цим працювати. Але найголовніше, що історичній будівлі наразі нічого не загрожує".

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Голова МВС Денис Монастирський озвучив попередню версію інциденту:

"Попередній висновок – причиною загорання стало коротке замикання в самому органі, тому що загоряння було під час репетиції, яка проводилася після 21:00. Зараз відкрите кримінальне провадження за порушення правил пожежної безпеки, взяті зразки для експертизи".

Від ранку на місці пожежі працюють правоохоронці та працівники ДСНС. Вони оглядають будівлю як ззовні, так і зсередини. За попередньою інформацією, орган постраждав найбільше. Крім того, від вогню постраждала органна зала та впала велика люстра.

Фото: Facebook/Денис Монастирський

Нагадаємо, пожежа в історичній будівлі костелу Святого Миколая в центрі Києва сталася ввечері 3 вересня.

За попередніми даними, співробітники установи культури не викликали рятувальників одразу після виникнення пожежі, намагаючись її загасити самостійно.

До гасіння були залучені 80 осіб і 16 одиниць техніки ГСЧС. Обійшлося без жертв і постраждалих.