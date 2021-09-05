Що робити, якщо скаче тиск: лікарка дала поради українцям Неврологиня Олена Шутка назвала прості способи нормалізувати кров'яний тиск

12:07, Сьогодні

Лікарка-неврологиня Олена Шутка в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" дала поради українцям, що робити при стрибках тиску.

"Якщо у вас різко понизився тиск, то потрібно випити природні нормотоніки – це або міцний відвар чаю, або міцну каву, щоб підняти тиск. Так само можна з'їсти солений бутерброд, наприклад, зі шматком твердого соленого сиру, щоб утримати воду в організмі", - сказала Олена Шутка.

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Якщо ж тиск підвищився, лікарка порадила, в першу чергу, розслабитися і прилягти.

"Якщо це в умовах спеки – треба йти в прохолодне приміщення, дати організму відпочинок, розстібнути комірець, щоб був доступ для дихання… І прийняти, відповідно, таблетку, якщо високий тиск", - зазначила вона.

Раніше лікарка Софія Устьянцева в ефірі телеканалу "Україна 24" дала пораду українцям з порушеннями сну.

"Я б не рекомендувала застосовувати в масовій практиці мелатонін. Це не такий вже простий препарат, його варто приймати тільки за призначенням лікаря, і він призначається в певних ситуаціях. У всіх різні порушення, почати треба з гігієни сну. Є правила доброго сну: комфортне зручне ліжко, температура 18-20 градусів. За дві години до сну небажано пити і їсти. Можна пити заспокійливі чаї, але знову ж таки, за дві години до сну", — сказала вона.