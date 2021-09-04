Побороти стрес при перепадах температури: лікарка дала поради і поділилася секретом "Звичайно, ми не можемо суттєво впливати на природні аномалії, але ми можемо допомогти своєму організму", - сказала лікарка

20:45, Сьогодні

Основний елемент боротьби зі стресом, психічним навантаженням в часи різких перепадів температури – вести здоровий спосіб життя.

Для цього є кілька порад, про які в ефірі програми «Сьогодні Ранок. Вихідний» на телеканалі «Україна 24» розповіла лікарка-невролог Олена Шутка.

«Глобальне потепління, яке ми спостерігаємо, призводить до загального водного дисбалансу. Ці перепади температури, іноді протягом доби бувають перепади температури на 10 градусів.. ми бачимо, як влітку стає спекотніше, а взимку – значно холодніше. Звичайно, ми не можемо суттєво впливати на природні аномалії, але ми можемо допомогти своєму організму. Основа – це здоровий спосіб життя: повноцінний сон, дотримання питного режиму, помірні фізичні навантаження. Побутує думка, що будь-яка людина має випивати 1-1,5 літра води щодоби. Але пам’ятаємо про те, що є індивідуальні норми. Тому нам потрібно дослухатися до власного організму», - заявила Олена Шутка.

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Зокрема, наголосила лікарка, треба виробити в домашніх умовах звичку пити воду.

«Розкажу вам секрет. У нас є чудова гігієнічна звичка – чистити зуби двічі на день. Завдяки одній звичці легше набути іншу. Випивайте перед чищенням зубів склянку води. Якщо у вас був насичений стресовий психічно перевантажений день, то ввечері замість склянки води можна випити легкий відвар м’яти з мелісою. Це допоможе вам повноцінно виспатися і розслабитися. Зараз осінь, і було б непогано наситити організм тим, чим багата осінь – овочі, фрукти, зелень, ягоди. Тому буде чудово, якщо зранку ви приготуєте собі смузі. Є безліч рецептів, поєднання шпинату, зелені селери з додаванням меду, лимонного соку, ми можемо це розводити кефіром, йогуртом. І ось уже зранку ви отримали енергетичний запас на цілий день», - зазначила лікарка.

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Раніше в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидентка Професійної асоціації екологів Валерія Заружко розповіла, що кліматичні зміни в Україні вже через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів. На запитання, що в Україні може свідчити про зміни клімату, Заружко відповіла:

"Ми бачили це на власні очі, коли 19 липня за півгодини випала аномальна кількість опадів, яка зазвичай випадає впродовж місяця. Це вже свідчить про те, що ми бачимо величезні зміни клімату в Україні вже сьогодні. Ми маємо про це подумати, тому що часу лишається обмаль. За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними".