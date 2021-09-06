Конфлікт на Донбасі не вирішиться, поки Путін в Кремлі — Ілларіонов Ексрадник Володимира Путіна розповів, скільки часу займе повернення окупованих територій

10:55, Сьогодні

Результативно обговорювати з Росією питання, що стосуються територій України, можна буде тільки після зміни влади в РФ, заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Конфлікт на Донбасі не може бути вирішене дипломатичним шляхом, поки в Кремлі знаходиться Путін. Ні конфлікт на Донбасі, ні конфлікт в Криму. Якщо хтось вважає, що в результаті переговорів в будь-якому форматі можна домогтися того, що Путін раптово прозріє, усвідомлює свої злочинні дії та виведе війська з території України, — цього не буде. Формати переговорів існують для того, щоб зустрічатися, обговорювати ситуацію на територіях, виробляти механізми, варіанти того, як буде відновлена ​​територіальна цілісність України після того, як в Кремлі зміниться влада. В якій послідовності будуть здійснюватися заходи, неодноразово прописані в різних міжнародних документах, а саме: виведення окупаційних військ, роззброєння сепаратистських формувань, розпуск місцевих органів влади, проведення необхідних заходів щодо забезпечення безпеки для громадян, які живуть на цій території, і поступова інтеграція цих територій і громадян, що живуть там, в загальноукраїнський цивільний, правовий простір, а в якийсь момент, далеко не відразу, і в політичний простір", — сказав він.

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Ілларіонов зазначив, що реінтеграція територій, які були під окупацією, займе багато часу.

"Відомо з досвіду інтеграції інших таких територій у свою країну, що не за один рік це відбувається, це тривалий процес. Люди, які проживають на окупованих територіях, серйозно зомбовані тоталітарною пропагандою. Їм потрібен час, щоб зрозуміти, що відбувається в їхньому регіоні, у всій Україні, в Росії та всьому світі", — сказав він.

Раніше Ілларіонов заявив, що Україні потрібен новий формат переговорів по Донбасу, куди можна залучити США. Він упевнений, що в існуючих форматах - нормандському, мінському - США Україні не допоможуть.

"Це велика удача, що Байден не бере участь в Нормандському форматі. Тому що допомоги саме від Байдена в Нормандському форматі можна не отримати, а можна отримати допомогу агресорові. Ви бачили, яким нестійким є Байден, коли зустрічається з Путіним. Ми бачили, як він себе повів в Женеві. Мабуть, такої участі краще уникнути", — сказав він.