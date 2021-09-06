Загрожує до 15 років ув'язнення — Денісова про затриманих Росією кримських татар Омбудсмен розповіла, що відомо про затриманих окупаційною владою

12:39, Сьогодні

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ в Республіці Крим і м. Сімферополь". Як наслідок – понад 50 кримських татар затримано. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, та відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів.



Ситуацію прокоментувала в програмі "Сьогодні. Ранок" на телеканалі "Україна 24" уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Після того, як в домівках п'ятьох кримських татар були проведені обшуки, цих п'ятьох громадян було затримано та вивезено у невідомому напрямку. Що відомо зараз — всі вони утримуються в ізоляторі тимчасового тримання Київського району міста Сімферополя. Ще двох з цих 50, яких було заарештовано і потім відпущено, — це батько і брат Азіза та Асана Ахметових, вони теж утримуються зараз в ізоляторі. Наразі про них відомо, що був об 11:00 годині суд по Іскандеру Ахметову, це батько заарештованих, розгляд по Арсену Ахметову буде о 14:00. Ми думаємо, що і цих двох, і ще трьох затриманих буде заарештовано знову", — сказала вона.

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За словами Денісової, затриманих будуть обвинувачувати у диверсії. Це загрожує ув’язненням від 12 до 15 років. Зараз чекають судових засідань, українська влада тримає зв'язок з адвокатами, і вже за підсумками судових засідань планується звертатися до органів російської влади.

Нагадаємо, 16 серпня російські ЗМІ повідомили з посиланням на пресслужбу ГУ МНС Росії в Криму, що в Сімферополі у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух газу, після чого були госпіталізовані дві людини.

3 і 4 вересня вдома у п'ятьох кримських татар, зокрема й заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, відбулися обшуки у зв'язку зі справою про пошкодження газопроводу. Після цього всіх п'ятьох затримали.