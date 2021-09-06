Загрожує до 15 років ув'язнення — Денісова про затриманих Росією кримських татар

Омбудсмен розповіла, що відомо про затриманих окупаційною владою

Марія
Ніколаєнко

Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ в Республіці Крим і м. Сімферополь". Як наслідок – понад 50 кримських татар затримано. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, та відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів.
 
Ситуацію прокоментувала в програмі "Сьогодні. Ранок" на телеканалі "Україна 24" уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Після того, як в домівках п'ятьох кримських татар були проведені обшуки, цих п'ятьох громадян було затримано та вивезено у невідомому напрямку. Що відомо зараз — всі вони утримуються в ізоляторі тимчасового тримання Київського району міста Сімферополя. Ще двох з цих 50, яких було заарештовано і потім відпущено, — це батько і брат Азіза та Асана Ахметових, вони теж утримуються зараз в ізоляторі. Наразі про них відомо, що був об 11:00 годині суд по Іскандеру Ахметову, це батько заарештованих, розгляд по Арсену Ахметову буде о 14:00. Ми думаємо, що і цих двох, і ще трьох затриманих буде заарештовано знову", — сказала вона.

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За словами Денісової, затриманих будуть обвинувачувати у диверсії. Це загрожує ув’язненням від 12 до 15 років. Зараз чекають судових засідань, українська влада тримає зв'язок з адвокатами, і вже за підсумками судових засідань планується звертатися до органів російської влади.

Нагадаємо, 16 серпня російські ЗМІ повідомили з посиланням на пресслужбу ГУ МНС Росії в Криму, що в Сімферополі у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку стався вибух газу, після чого були госпіталізовані дві людини.

3 і 4 вересня вдома у п'ятьох кримських татар, зокрема й заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова, відбулися обшуки у зв'язку зі справою про пошкодження газопроводу. Після цього всіх п'ятьох затримали. 

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