"Час Голованова": гість програми - Євген Комаровський Головні теми ефіру — рецепт успіху України і майбутнє медреформи

12:51, Сьогодні

На телеканалі "Україна 24" триває соціально-політичний проєкт "Час Голованова".

З гостем програми, відомим українським лікарем Євгеном Комаровським, Василь Голованов обговорить наступні теми:

- Пацієнт здоровий чи хворий: який рецепт успіху України в наступні 30 років незалежності?

- Медреформа в Україні: коли зарплати лікарів стануть достойними, а послуги якісними?

Дивіться сьогодні "Час Голованова" о 21:00 на телеканалі "Україна 24".