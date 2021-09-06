Хасиди відзначають новий рік в Умані: подробиці з місця події У місто з'їхалося майже 30 тисяч паломників

13:17, Сьогодні

Тисячі хасидів прибули до Умані на святкування юдейського Нового року або Рош га-Шана. Щорічно в цей час паломники приїжджають в місто на могилу цадика Нахмана. Як проходить святкування — у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Поліція посилила патрулювання вулиць та місць де проживають хасиди. Втім, вже повідомляють про 22 випадки порушення правопорядку — зокрема, за фактом незаконного поводження зі зброєю і навіть торгівлі нею. Вже відкрили кримінальні провадження. У 29-річного жителя Умані вилучили електрошокери, ножі та дерев'яні біти.

Тим часом медики кажуть про можливий спалах захворюваності на коронавірус після масових гулянь.

"Епідеміологічна ситуація як фактор ризику у нас нестійка. Є зареєстровані перші хворі серед паломників. Вона (ситуація — ред.) контролюється і зазвичай здійснюється нагляд", — розповіла начальниця Уманського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

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Як розповів кореспондент "Україна 24" з місця подій, хасиди активно святкують свій новий рік в центрі Умані. З кожною годиною людей стає все більше, тисячі хасидів заполонили вулиці. З гучномовця лунає молитва, багато хто стоїть з книгами в руках і теж молиться. Вони намагаються якомога ближче підійти до могили цадика Нахмана, але людей так багато, що не всім це вдається. Людей видно на дахах будівель і балконів. Вважається, що молитва біля могили цадика допоможе їм в подальшому житті.

"Це свято має дуже велике значення. У кожного народу є свої лідери та свої праведники. У нашому випадку це раббі Нахман, який тут похований, і ми всі сюди приїжджаємо, щоб вшанувати його священне ім'я, і ​​навколо цього і є свято. Можливо, воно виглядає трохи хаотично, але його мета — пробуджувати радість в серцях людей, навколо наступаючого нового року", — говорить один із паломників.

За останньою інформацією, в Умань вже приїхало понад 27 тисяч хасидів, очікується, що буде трохи понад 30 тисяч. Триватиме Рош га-Шана відсьогодні й до 8 вересня.

Раніше головний рабин України Моше Реувен Азман розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", чому хасиди їздять в Україну на паломництво і звідки виник хасидизм.

"В Україні налічується понад сто місць, де є поховання святих праведників. Умань — це одне з них, там похований раббі Нахман... Чому отримав таку популярність звичай їздити до раббі Нахмана в Умань? Тому що він перед своєю смертю сказав приблизно так: "Хто приїде до мене в Умань на Рош га-Шана, на Новий рік і скаже 10 спеціальних псалмів, то навіть якщо буде багато гріхів, я зможу його витягнути з пекла". І тому багато хасидів, не тільки брацлавських, але і співчуваючих, приїжджають до Умані", — розповів він.