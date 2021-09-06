Україна отримала від США ліки проти коронавірусу — подробиці від міністра Віктор Ляшко пояснив, що за препарати прислали зі Сполучених Штатів

14:06, Сьогодні

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж — 60 тисяч флаконів інноваційних ліків проти коронавірусу Bamlanivimab і Etesevimab для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби. Що це за препарати, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ніхто ніяких експериментів не ставить, це результат наших домовленостей, які було фіналізовані під час візиту президента до США. І сьогодні США передали в Україну певну партію препаратів, які визнані FDA США (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів - ред.) і дозволені для лікування коронавірусної хвороби. Ці препарати використовуються для груп ризику, у яких легка форма, але їх в першу чергу потрібно вилікувати, тому що у людей з хронічними неінфекційними хворобами частіше виникають ускладнення і частіше вони призводять до летальних наслідків", — сказав він.

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Міністр повідомив, що були закуплені й інші ліки для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

"Додатково МОЗ через своє державне підприємство" Медичні закупівлі України "закупив інші препарати, які сьогодні визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб забезпечити лікуванням усіх українців, які цього потребують. Але не варто забувати й про профілактику і вакцинуватися", — зазначив він.

Раніше Ляшко розповів, які обмеження можуть бути введені в Україні у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус. За його словами, поки немає підстав переходити в "помаранчеву" або "червону" зони, обмеження в основному будуть стосуватися масових заходів.

"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або важкого протікання хвороби. Потрібно робити все, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я", — підкреслив міністр.

Додамо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за добу 5 вересня в Україні зафіксовано 773 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 дитини. Також за минулу добу госпіталізовано 635 осіб, летальних випадків — 18, одужали 457 осіб