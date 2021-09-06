У Черкасах померла 7-річна дитина, скалічена вдома у бабусі: нові деталі трагедії Жителі Черкас несуть до будинку хлопчика квіти, м'які іграшки, лампадки

17:17, Сьогодні

У Черкасах у лікарні помер 7-річний хлопчик, якого 24 серпня було госпіталізовано у вкрай тяжкому стані – непритомного, зневодненого, з травмою голови, ранами на вусі, губі та геніталіях. Весь цей час хлопчик перебував у комі.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні новини" в ефірі телеканалу "Україна 24", до будинку, де жив 7-річний Андрій, жителі Черкас у понеділок несуть квіти, м'які іграшки, лампадки. Його смерть шокувала людей.

"Я мама. Я просто відчула біль. Як можна беззахисну дитину, яка за себе не може постояти, як їй можна, по-перше, робити такі поранення? А, по-друге, не звертатися за допомогою?" – каже жителька Черкас Яніна Танцюра.

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Черкащанин Дмитро Шакін розповів, що ця жахлива історія вразила його до глибини серця:

"Як таке може бути в наш час, щоб абсолютно здорова маленька дитина була доведена до такого стану дорослими людьми?"

Де так важко травмувався хлопчик – досі достеменно не відомо, експертиза ще триває. Дописувачі в соцмережах висували різні версії: напали собаки, травмувався сам і навіть – катували рідні.

Нерідна бабуся Андрія Вікторія Лясова опікувалася ним, доки матері робили операцію в Києві. Батькам вона нібито повідомляла, що з хлопцем усе добре. Нині Лясова у СІЗО. Її підозрюють, що залишила дитину в небезпеці, бо лікувала хлопчика вдома, замість того, щоб викликати швидку.

Поліції жінка розповіла, що хлопчик впав із купи цегли у дворі, щонайменше три дні бабуся лікувала його самостійно, і лише коли знепритомнів, викликала швидку.

Однак журналістам жінка заявила, що нібито її нерідний онук травмувався не вдома:

"Він травмувався у місті Черкаси. Що ви хочете?.. Сам ходив, гуляв... Не вдома і не в дворі навіть".

Заступник керівника Черкаської окружної прокуратури Володимир Тараненко прокоментував обставини трагедії:

"Пролежні були встановлені. Тобто це характер травм, які вказують на певні обставини їх отримання, і зокрема і на те, що хлопчик тривалий час лежав на одному місці".

У п'ятницю, 3 вересня, підозру за тією ж статтею вручили чоловікові Вікторії – Юрію Лясову. Його, як і дружину, 60 днів триматимуть під вартою.

У прокуратурі кажуть, що затримані свідчень не дають. Їм загрожує 8 років за ґратами. Батьки, які чергували біля палати хлопчика, доки був живий, від коментарів відмовляються.

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Раніше у Житомирській області військовий вистрелив у 9-річного хлопчика, коли показував йому, як поводитися з табельним пістолетом. Куля влучила дитині в спину, пошкодивши внутрішні органи.

Пораненого хлопчика чоловік привіз до лікарні. Поліцейським, яких викликали медики, військовий спочатку сказав, що дитину випадково хтось підстрелив на річці. Та згодом розповів правду. Його одразу затримали. А в багажнику автівки, якою він приїхав, вилучили цілий арсенал.