Тотального локдауну в Україні поки не буде - доктор Комаровський Доктор Комаровський пояснив, чому не бачить передумов до повного локдауну в Україні

10:32, Сьогодні

Зараз ніхто повний локдаун у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні вводити не збирається.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«Ніхто тотальний локдаун, наскільки я розумію, зараз вводити не збирається. Єдине, що мене дивує - наприклад, я регулярно отримую запрошення взяти участь в якості лектора або спікера в різних заходах, і мені просто цікаво: сьогодні говорять, що з 15 вересня будуть обмеження, але купа народу орендує готелі, знімає будівлі, планує проведення форумів у жовтні. Вони що, не в курсі, може, треба голосніше про це говорити, щоб люди даремно гроші не витрачали, форс-мажорів потім не було? Ось це мені незрозуміло», - сказав доктор.

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Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, які обмеження можуть бути введені в Україні через збільшення кількості хворих на коронавірус. Він уточнив, що поки немає причини переводити Україну з "зеленої" в "помаранчеву" або "червону" зони, обмеження можуть стосуватися насамперед масових заходів.

Раніше в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський заявив, що наявність якихось захворювань у людини не є протипоказанням до вакцинації від коронавірусу:

"Існує величезна помилка, що наявність будь-яких хвороб є протипоказанням до вакцинації. У всьому світі з точністю до навпаки - наявність у людини хвороб робить її більш небезпечним суб'єктом для будь-якої хвороби. Тобто якщо у вас порок серця, цукровий діабет, ожиріння, гіпертонію, перенесли інфаркт, інсульт, то для вас інфекційна хвороба небезпечніша, ніж для людини здорової. Тому людину з купою хвороб треба прищеплювати в першу чергу, і цим шляхом йде весь цивілізований світ".