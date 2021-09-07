Вакцинується від COVID-19 лише половина українців: доктор Комаровський назвав причину "Антипатія до щеплень у величезної кількості людей настільки глибока, що це схоже на расову або релігійну ненависть", - сказав лікар

11:21, Сьогодні

В Україні вакцинація у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«Антивакцинальні настрої в країні культивуються багато років. Антипатія до щеплень у величезної кількості людей настільки глибока, що це схоже на расову або релігійну ненависть. І там уже не працюють ніякі аргументи. І що б ми не робили, люди будуть страйкувати, бити морди медичним працівникам, але у нас ніколи не буде вакцинації від коронавірусу, що перевищує 50-60%. У нас 200 тис. людей в країні на кір захворіли, і то - це ні на кого не подіяло. Тому ми повинні чітко розуміти, що ми не зможемо зупинити коронавірусну епопею за допомогою вакцинації», - зазначив Комаровський.

Читайте також: Комаровський розвіяв сумніви щодо вакцинації від коронавірусу

На його думку, потрібно в будь-якому випадку вкладати гроші в систему охорони здоров'я, готувати стаціонари, кисень, оскільки захворювання на коронавірус триватиме ще кілька років.

«Найцікавіше, що населення, яке курить, п'є моторошні сурогати, не займається спортом, сидить на дивані з чіпсами та пивом, страшно хвилюється, що з ними буде через 20 років, чи зможуть вони мати продуктивний статевий зв'язок. Ось що буде від цього алкоголю завтра вранці, нікого не хвилює. Якщо ви не хочете робити щеплення - ви завжди знайдете чому. Але на сьогодні ситуація наступна - всі вакцини, зареєстровані в Україні, реально працюють для профілактики тяжких форм (хвороби - ред.)», - заявив доктор.

Читайте також: У нас є тиждень — Віктор Ляшко відповів, чи буде локдаун в Україні

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" не виключив введення локдауну в Україні через зростання захворюваності на коронавірус.

Раніше в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» доктор Євген Комаровський, заявив, що зараз ніхто повний локдаун у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні вводити не збирається:

«Ніхто тотальний локдаун, наскільки я розумію, зараз вводити не збирається. Єдине, що мене дивує - наприклад, я регулярно отримую запрошення взяти участь в якості лектора або спікера в різних заходах, і мені просто цікаво: сьогодні говорять, що з 15 вересня будуть обмеження, але купа народу орендує готелі, знімає будівлі, планує проведення форумів у жовтні. Вони що, не в курсі, може, треба голосніше про це говорити, щоб люди даремно гроші не витрачали, форс-мажорів потім не було? Ось це мені незрозуміло».