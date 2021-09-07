Ускладнень від штаму "Дельта" можна уникнути: доктор Комаровський закликав вакцинуватися "Не треба чекати на хворобу, тому що вона набагато збільшує ваші шанси на тривалий COVID-19", - сказав лікар

11:55, Сьогодні

Навіть тим українцям, хто перехворів на коронавірус COVID-19, потрібно вакцинуватися, щоб уникнути тяжких наслідків захворювання штамом «Дельта».

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«На сьогодні це одне з найбільш дискусійних питань (коли вакцинуватися, якщо перехворів коронавірусом - ред.). На ранньому етапі вакцинації була позиція, що величезна кількість людей, особливо ті, хто переносить інфекцію в легкій і безсимптомній формі, не формують достатній імунітет, що вакцинація дає значно більший рівень антитіл», - зазначив Комаровський.

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«Нині з'являється величезна кількість досліджень, які все-таки вказують, що симптоматична хвороба дає рівень антитіл досить високий, тривалий, і принаймні захист від «Дельти» у тих, хто перехворів, сильніший, ніж у тих, хто вакцинувався. Але це говорить тільки про одне - що однак не треба чекати на хворобу, тому що вона набагато збільшує ваші шанси на тривалий COVID-19, ускладнення. Вакцинація - однозначно менший ризик», - додав лікар.

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Нагадаємо, лікар Євген Комаровський заявив, що зараз ніхто повний локдаун у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні вводити не збирається, його дивує, що купа народу в Україні орендує готелі, знімає будівлі, планує проведення форумів.

Раніше в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» доктор Євген Комаровський заявив, що в Україні вакцинація у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19 буде виконана тільки на 50% через антивакцинальні настрої:

«Антивакцинальні настрої в країні культивуються багато років. Антипатія до щеплень у величезної кількості людей настільки глибока, що це схоже на расову або релігійну ненависть. І там уже не працюють ніякі аргументи. І що б ми не робили, люди будуть страйкувати, бити морди медичним працівникам, але у нас ніколи не буде вакцинації від коронавірусу, що перевищує 50-60%. У нас 200 тис. людей в країні на кір захворіли, і то - це ні на кого не подіяло. Тому ми повинні чітко розуміти, що ми не зможемо зупинити коронавірусну епопею за допомогою вакцинації».