Забороняти рекламу ліків по телевізору не можна - доктор Комаровський "У будь-якій аптеці будь-який антибіотик можна купити без рецепта - і це от нас не хвилює в плані самолікування", - обурився доктор

14:11, Сьогодні

Не потрібно вводити мораторій на рекламу ліків по телевізору, прикриваючи це боротьбою з самолікуванням.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив доктор Євген Комаровський.

«У ситуації, що сьогодні склалася, я скажу, що я за цю рекламу, за те, щоб її не забороняли. Я розумію, чому це треба зберегти, але скажу відразу, що не як доктор Комаровський прямо дуже зацікавлений, щоб цієї реклами не було. Що відбувається? Є рекламний бюджет у фармацевтичних фірм, і на телевізор вони не можуть ці гроші витратити. На що вони це витратять? В інтернеті. Тобто мені як людині, у якої є 3 млн підписників у YouTube, Instagram - для мене особисто заборона реклами по телевізору - це золоте дно», - зазначив Комаровський.

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Однак, за його словами, бажання ввести заборону прикривають такою темою, як самолікування, хоча варто знати, що ліки, які можна рекламувати, - це ліки, які відпускаються без рецепта.

«Це ліки, які держава дозволила людям купувати в порядку самолікування, але одразу ж з цим бореться. Друге, в будь-якій аптеці будь-який антибіотик можна купити без рецепта. З кожного приймального відділення люди виходять зі списками абсолютно рецептурних дуже сильних ліків, і все це купується з папірця, без рецепта, і ось це нас не хвилює в плані самолікування. Третій аргумент - чому ви в слово «самолікування» вкладаєте негативний сенс? ВООЗ говорить зовсім про інше, що має бути відповідальне самолікування, люди повинні вміти собі допомагати. Наприклад, опік, ви повинні самі собі допомагати? Повинні. А ми, виявляється, це не можемо прорекламувати по телевізору. Ми б могли й рекламу показати, і розповісти, як цим правильно користуватися», - сказав доктор.

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Уряд України має до 1 січня 2024 року ввести мораторій на рекламу лікарських засобів та інших препаратів на телебаченні, радіо та інших ЗМІ, повідомлялося раніше на сайті президента України. Також Кабмін повинен забезпечити контроль продажу ліків, щоб уникнути продажу пацієнтам надмірної кількості медпрепаратів і призначення лікувальних процедур. В РНБО зазначили, що такі заходи спрямовані на боротьбу з самолікуванням українців.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій зазначив, що мораторій на рекламу ліків у медіа, який можуть запровадити в Україні, є спробою перекласти на рекламу відповідальність за самолікування. Він уточнив, що йдеться про рекламу безрецептурних лікарських препаратів:

"Сама назва говорить про те, що ці препарати не такі шкідливі, як рецептурні препарати. Це вітаміни, стимулятори, щось таке, що допомагає людині впоратись з хворобою, вирішити симптоматичні проблеми. Загроза, якщо говорити про самолікування, лежить у площині отих рецептурних препаратів, яких сьогодні в Україні, на жаль, купується переважна більшість без рецептів. І мені здається, перш ніж говорити про самолікування, спочатку треба навести лад у продажу рецептурних ліків".