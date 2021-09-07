"У людей переламані хребти": консул розповів подробиці аварії з українцями в Польщі "Це сталося під ранок, мікроавтобус в’їхав у вантажівку ззаду", - сказав Павлюк

14:59, Сьогодні

Унаслідок аварії мікроавтобуса з українцями в польському Любліні 9 громадян України постраждали, наразі всі вони перебувають у лікарнях.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

«На цей час ми опрацьовуємо інформацію, яка поступає від поліції. Консул в одній лікарні вже відвідав трьох наших громадян, у них пошкодження – переламані хребти. Решта (представників України у Польщі - ред.) їздять по інших лікарнях, куди доставили громадян України. Згідно з інформацією, яку ми маємо від поліції, в мікроавтобусі, який їхав з України, було 9 пасажирів, він потрапив в аварію - двоє у важкому стані, у сімох середній стан важкості», - заявив консул.

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«Водій був тверезий. За попередньою інформацією від поліції, водій не був під алкоголем, швидше за все, він заснув. Це сталося під ранок, мікроавтобус в’їхав у вантажівку ззаду. На цей час всі постраждалі отримують повну медичну допомогу, одному з пасажирів зараз проводять операцію на хребті», - додав Павлюк.

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7 вересня поблизу польського міста Люблін сталася ДТП за участю мікроавтобуса з українцями, є постраждалі, повідомляє посольство України в Польщі. Раніше повідомлялося, що в мікроавтобусі перебувало вісім осіб, і семеро з них отримали травми.

Нагадаємо, 6 березня в Польщі сталася ДТП за участю рейсового автобуса з українською реєстрацією, що слідував за маршрутом "Познань - Херсон". Унаслідок аварії загинуло п'ятеро українців, 35 осіб отримали травми та були госпіталізовані в лікарні міст Ярослав, Перемишль, Любачів, Жешув і Рудна Мала.

3 липня внаслідок ДТП у Польщі біля Тарнува сильно постраждали троє українців — дитина та її батьки. Легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, в якому перебували громадяни України.