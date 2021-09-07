В Одесі жінка з немовлям ночувала на вулиці — журналісти дізналися деталі У мережі звинувачували чоловіка жінки, сама вона вважає, що в скандалі винна її мати

17:16, Сьогодні

В Одесі жінка ночувала на дитячому майданчику разом із двомісячним сином. Бабуся малого запевняє: мати наражає його на небезпеку систематично. Випадком уже зацікавилися соцслужби та поліція. Подробиці — у сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

На відео, яке зняли в одному з дворів Одеси, мати спить на ігровому майданчику, поряд візок із малям. Зафільмувала цю дивну картину бабуся хлопчика — рідна мати жінки, яка спить.

"Ми пробули тут близько години — вона не виходила, не вставала, просто спала. І ми прийняли рішення: для ювенальної поліції зробити це відео", — розповіла Інна Мар'єнко.

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Марії 21 рік, її синові — 2 місяці. Родичі запевняють — вона не в змозі доглянути за дитиною.

"Просила — поверни дитину і сама перебувай де хочеш. Я кажу, дитина на вулиці ночує, мені люди кажуть, періодично тебе бачать, і коли ми зняли відео, був викликаний наряд", — каже бабуся малого Дарія.

Ці кадри швидко поширилися інтернетом. Люди обурені: як це? З'явилася версія, ніби тато дитини виганяє їх надвір спати. Ми розшукали чоловіка. Каже — наклеп. Мовляв, Марія того дня дуже стомилася і просто задрімала там, де він працював охоронцем.

"Маша ходила по соцслужбах, прийшла на батут розповісти мені це все. Ми дитину поставили за фіранку, з того місця краще видно машинки - я просто лежу в батуті, я її сховав, вона розповідала і заснула", — каже співмешканець Марії Олександр Сухачов.

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А ось і версія самої Марії: каже, винна її мати, бо начебто хоче відібрати онука.

"Це все заради грошей - тому що я почала оформляти гроші на малого і вони це все хочуть у малого відібрати", — сказала Марія Мар'єнко, мати Дарія.

Інна звинувачення називає безглуздими й домагатиметься, аби доньку позбавили прав на онука.

За те, що мати спала з сином надворі, її оштрафують на 5 тисяч, або зроблять попередження. Це вже як вирішить суд. Та тепер родину мають постійно перевіряти соцслужби із захисту дітей.