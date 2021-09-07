Україна може стати "новою Америкою" — російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив про масову еміграцію академічної еліти та бізнесменів з Росії

18:36, Вчора

Багато людей починають виїжджати з Росії через репресії, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський опозиціонер Дмитро Гудков.

"З урахуванням тієї політики, яку проводить Путін — це репресії всередині країни, причому не тільки проти політиків, але вже і проти представників академічної еліти — дуже багато хто починає виїжджати, йде масова хвиля еміграції, тому що душно вже жити в країні. Їдуть успішні люди, що домоглися видатних результатів не тільки в Росії, але й у світі, вчені, бізнесмени. Колись Москва була центром тяжіння капіталу, мізків з усього пострадянського простору, і за рахунок цього Москва і Росія розвивалися", — сказав він.

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Новим місцем для таких людей може стати Україна, вважає Гудков.

"Зараз складно вкладати гроші в нашу країну, тому що в будь-який момент силовики можуть забрати, тому всі шукають плацдарми, куди інвестувати, де знайти роботу. У цих умовах в України з'являється шанс стати "новою Америкою" на пострадянському просторі. Україна може таким чином здійснити ривок, залучення нових кадрів і інвестицій може дати ривок", — сказав він.

Раніше політичний консультант Сергій Биков заявив, що завдяки проведенню саміту "Кримської платформи" виявилося, що президент Росії Володимир Путін "переграв сам себе" і буде обговорювати питання приналежності Криму всупереч російському законодавству.

"Не обговорювати Крим він не зможе після "Кримської платформи", все-таки 45+1 делегатів-учасників платформи говорить про те, що світ єдиний, що потрібно обговорювати питання повернення Криму під контроль України", — сказав експерт.