На Львівщині скандал через кладовище на городах: подробиці Власники городів виявили на своїх ділянках могили

22:02, Вчора

Цвинтар просто на городах: на Львівщині люди замість урожаїв знаходять чужі поховання. Власники земельних ділянок обурені. Директор цвинтаря виправдовується — усе від безвиході. Просто нікуди було подіти померлих. Як люди приватизували землю з могилами — в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

"Були дерева, кущі, обліпиха, зараз подивіться — є вже цвинтар. Був карантин, так, ми не ходили, а прийшли весною... Приходимо, а тут на нас такий чекає сюрприз", — розповідає власниця ділянки Ірина Ривак.

Цю ділянку Ірина успадкувала. Щоліта збирали тут урожай. Та з минулого року — якось моторошно. Із сімдесяти ділянок, які тут мають люди, керівник місцевого цвинтаря незаконно заліз уже на 6, скаржаться пайовики.

"Все, що б не посадили, все винищувалось, врожай не могли зібрати. З червня місяця він почав ховати на моїй ділянці", — каже власниця ділянки Галина Петрук.

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Ці ділянки дали товариству УТОС — незрячим — ще у 90-х. У 2008 році власники об'єднались у кооператив і почали приватизацію.

"Свою територію по периметру ми обгородили бетонними стовпцями - 350 штук, було прикріплено три ряди колючого дроту. До 2019 все знищено. Отримали право власності лише влітку, коли на ділянках уже покоїлися мерці. Це наша площа, виділена земля в 92-му році сільською радою... Він мені в очі сказав: це мій бізнес, і за будь-яку ціну я до лісу у вас відберу землю", — розповіла голова кооперативу Наталія Ониськів.

Директор цвинтаря Ярослав Мартинів запевняє, що іншого виходу не мав.

"Земля була в комунальній власності міста на той час, коли почав ховати, я давав звернення в міську раду — 2 роки тому — відповіді по нинішній день немає. А через те, що на дворі коронавірус, смертність збільшилась і збільшилась удвічі, і я вимушений був ховати в бік лісу, на північ. Що я сам захопив землю — це неправда. Є рішення Рясне-Руськоі сільської ради - розширити цвинтар діючий, 4 гектари, й усе. Я вже поховав 400 покійників. Вони після того приватизували разом з гробами у власність — такого не буває ніде", — сказав він.

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Власники ділянок склали колективну заяву на Ярослава Мартиніва.

"За фактом незаконного зайняття земельної ділянки триває досудове розслідування. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, - арешт на строк до 6 місяців", — розповіла речниця управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

А поки точиться війна за землю біля цвинтаря, нові поховання тут призупинили, — принаймні так запевняє директор. Ховатимуть лише тих, хто раніше забронював і проплатив собі місце біля родичів.