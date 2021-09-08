Арестович пояснив свої скандальні слова: "Середній українець не знайде на мапі Афганістан" За словами радника голови Офісу президента, українці "прагнуть ображатися", що говорить про морально-вольове виснаження

10:31, Сьогодні

Середній українець не зможе показати на мапі, де знаходиться Афганістан, і коли йшлося про афганських біженців, мались на увазі не таліби, а журналісти, перекладачі та інтелігенція. Таким чином в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив свою скандальну заяву про те, що афганські біженці нібито більш освічені, ніж середній українець.

"Середній українець не може показати на мапі Афганістан у більшості випадків. Але він ображається, що Арестович сказав, що деякі афганці, які отримали західну освіту, працювали перекладачами для канадської армії, наприклад, 10-20 років, як мінімум досконало знають англійську мову, можуть здаватися освіченішими за середнього українця. Але ж я мав на увазі навіть не їх, я мав на увазі тих людей, кого ми вивозимо. А ми вивозили з Афганістану видатного режисера-жінку, кореспондентів провідних світових телеканалів та інших", - сказав радник.

Арестович вважає, що не сказав нічого "несправедливого і страшного", і заявляє, що його слова покликані "будити націю".

"Я ж не мав на увазі, що середній моджахед "Талібану" освіченіший за середнього українця, хоча як ще вважати цю середину... Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс. Рефлексивне управління. Я вам розповім, що це таке з точки зору російської військової доктрини. Це виснаження морально-вольової сфери до такої міри, що людина не здатна зупинитися на складній думці, а здатна лише на прості реакції, стимул - реакція. Ось нашу масу давно й успішно до цього довели. А Русь-Україна та інші речі, якими я займаюся в публічному просторі, покликані будити націю, не давати їй спати", - сказав Арестович.

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Нагадаємо, раніше Олексій Арестович в інтерв'ю YouTube-каналу Ukrlife.TV заявив, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану, яким погодився надати притулок офіційний Київ. Зокрема, він сказав: "Це не дикі моджахеди з кинджалами в зубах. Це освічена публіка, яка пропрацювала з західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена значно більше, ніж середньостатистичний українець". Слова Арестовича викликали бурхливу реакцію в ЗМІ та інтернеті.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков порадив Арестовичу "поїхати в "Талібан" і "ділитися там досвідом". "Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там. Думаю, він там буде корисний", - заявив спікер Ради в ефірі каналу "Україна 24".