СРСР приховував дані про європейські інвестиції в Донбас - історик Інформація просто стиралася, її неможливо знайти в радянських підручниках, розповів Сергій Плохій

17:27, Сьогодні

Краєзнавці та журналісти мають відновити історичну справедливість щодо минулого Донбасу.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "Україна 24" заявив професор кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій.

"Ця інформація просто стиралася, її неможливо знайти в радянських підручниках, газетах тощо. Тобто спочатку ця частина історії стала жертвою наративу класової історії СРСР в цілому і Донбасу зокрема – тобто це пролетарський край шахтарів, робітників, в якому немає місця буржуазії. Навіть згадати про те, що це будувалося завдяки таким і таким банкам і підприємствам, що гроші шукали в Лондоні, у світі – це не було частиною домінантного наративу", - зазначив історик.

Читайте також: Конфлікт на Донбасі не вирішиться, поки Путін у Кремлі — Ілларіонов

Він наголосив, що в "стаханівському наративі" знайти місце для Юза (Джон Юз - британський промисловець, засновник нинішнього Донецька – ред.) було неможливо.

"Під час Холодної війни ці процеси, зростання радянського патріотизму, російського націоналізму й антизахідної риторики фактично повністю стерли цю пам’ять. І тільки в останні кілька десятиліть фактично відбувається повернення до цього на рівні науковців. Історія шахт, підприємств стає повноцінною. Вона має початок, пояснення. Цього початку, пояснення не існувало і не могло існувати в радянському наративі", - заявив Плохій.

Читайте також: Гордон звернувся до жителів ОРДЛО: хто "каламутить воду", залишить Донбас за добу

Відомий журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про роль першого президента України Леоніда Кравчука в розвалі СРСР. За його словами, процес розвалу запустила лише одна фраза Кравчука.

"Я вдячний Леоніду Макаровичу Кравчуку за те, що він зіграв на почуттях Єльцина і майстерно підвів його до того, що Союз треба розвалювати", - зазначив журналіст.