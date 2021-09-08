В Умані хасиди завершують святкувати новий рік: що відбувається в місті У паломників сьогодні останній день масових гулянь

20:57, Сьогодні

В Умані 8 вересня прочани-хасиди останній день святкують іудейський новий рік Рош га-Шана. Вже завтра вони пакуватимуть валізи додому. Напередодні в місті було затишшя, оскільки за релігійними традиціями прочанам було дозвлено хіба що молитися.

В ефірі програми "Україна Сьогодні" кореспондент телеканалу "Україна 24" розповів, яка атмосфера зараз у місті:

"Останню добу єврейського кварталу не впізнати: все зачинено, людей на вулицях майже немає, ніякої музики, танців, крику. Але вже буквально протягом наступної години все зміниться: з першою зіркою хасидам знову можна буде влаштувати масові гуляння! І ми вже переконалися: роблять вони це дуже гучно! Поліція фіксувала десятки випадків хуліганства. Наприклад, єврейські гості смажили м'ясо на мангалі просто на балконах багатоповерхівок. Було, що торгували холодною зброєю і зберігали заборонені предмети й речовини".

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Заступник керіника департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Анатолій Серединський розповів про загальну кількість порушень.

"Зафіксовано з 6 вересня 21 повідомлення із перебуванням тут паломників-хасидів, є 3 відкритих кримінальних провадження. У більшості це пов'язано зі зберіганням речовин, схожих на наркотичні. Також маємо 2 адміністративних протоколи, у зв'язку з якими буде прийматися рішення з видворення з території України окремих хасидів, які допускали порушення у нас на території... Пожежі проходять в нас традиційно практично кожного разу, коли прочани прибувають сюди. Пов'язано це з окремими традиціями їхніми. Відповідно, миттєво реагували і гасили це все", - повідомив Серединський.

Місцеві мешканці такою поведінкою гостей міста обурюються, але це не заважає їм чимало заробити в ці дні. До прикладу, зазвичай оренда двокімнатної квартири в Умані коштує 4,5 тис. грн на місяць, а на період свят – 2 тис. доларів за тиждень. Платять хасиди за кожного, хто живе у квартирі, а заселяються – від чотирьох до десяти осіб в одне помешкання.

"За період 7-8 днів, які вони знаходяться тут під час святкування, з однієї особи від 100 доларів до 250. Намагаються поселити більше, ставлять ліжка в 2 яруси", - каже директор агенства нерухомості Сергій Сова.

Прочан цьогоріч в Умані було вдесятеро більше, ніж торік – 30 тисяч. Це не могло не позначитися на епідеміологічній ситуації в місті – поміж туристів уже є 15 хворих. Серед місцевих за останню добу – 63 випадки.

Вночі хасиди вирушатимуть додому. На них біля еврейського кварталу вже чекають десятки мікроавтобусів.

Раніше головний рабин України Моше Реувен Азман розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", чому хасиди їздять в Україну на паломництво і звідки виник хасидизм.

"В Україні налічується понад сто місць, де є поховання святих праведників. Умань — це одне з них, там похований раббі Нахман... Чому отримав таку популярність звичай їздити до раббі Нахмана в Умань? Тому що він перед своєю смертю сказав приблизно так: "Хто приїде до мене в Умань на Рош га-Шана, на Новий рік і скаже 10 спеціальних псалмів, то навіть якщо буде багато гріхів, я зможу його витягнути з пекла". І тому багато хасидів, не тільки брацлавських, але і співчуваючих, приїжджають до Умані", — розповів він.