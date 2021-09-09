Смертельна ДТП з хасидами: мікроавтобус не довіз людей до аеропорту (фото) Загиблий – громадянин Ізраїлю. У нього залишилося 12 дітей

11:59, Сьогодні

Смертельна ДТП з хасидами сталася в ніч на 9 вересня на трасі неподалік від Білої Церкви. Мікроавтобус, який віз хасидів з Умані до аеропорту "Бориспіль", врізався в зустрічний автобус та злетів з дороги в поле. 45-річний громадянин Ізраїлю загинув. Решта 12 пасажирів не постраждали. Кореспондентка телеканалу «Україна 24» розповіла подробиці з місця подій.

Фото: Україна 24

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ДТП сталася о 4:00. Водій їхав у правій смузі, але раптом пішов на зустрічну смугу на обгін і зустрівся з автобусом, який їхав з Києва до Умані. Від удару водій намагався ухилитися, його винесло в поле. В салоні перебували 13 пасажирів, один з них отримав сильні поранення, через що помер на місці. Медики не змогли його врятувати. Решта 12 пасажирів залишилися неушкодженими й поїхали до аеропорту «Бориспіль». Загиблий – громадянин Ізраїлю. В нього залишилося 12 дітей.

«Унаслідок ДТП Mercedes Sprinter виїхав у кювет, потім опинився в полі. Ми з’ясовуємо, чому так трапилось. Адже версії можуть бути різні – або водія засліпило, або він втратив керування. Але в будь-якому разі є факт того, що він виїхав на зустрічну смугу. Це надалі впливатиме на слідство у з’ясуванні ступеня його провини в цій ситуації», - сказала речниця Нацполіції Київської області Ірина Прянішнікова.

Фото: Україна 24

В Умані 8 вересня прочани-хасиди останній день святкували юдейський новий рік Рош га-Шана. Напередодні в місті було затишшя, оскільки за релігійними традиціями прочанам було дозволено хіба що молитися.

Раніше головний рабин України Моше Реувен Азман розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", чому хасиди їздять в Україну на паломництво і звідки виник хасидизм.

"В Україні налічується понад сто місць, де є поховання святих праведників. Умань — це одне з них, там похований раббі Нахман... Чому отримав таку популярність звичай їздити до раббі Нахмана в Умань? Тому що він перед своєю смертю сказав приблизно так: "Хто приїде до мене в Умань на Рош га-Шана, на Новий рік і скаже 10 спеціальних псалмів, то навіть якщо буде багато гріхів, я зможу його витягнути з пекла". І тому багато хасидів, не тільки брацлавських, але і які співчувають, приїжджають до Умані", — розповів він.